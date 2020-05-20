مجدي عبدالغني: لا بديل عن دوري المجموعتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد مجدي عبدالغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين، وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، أنه لا بديل عن تنظيم دوري من مجموعتين الموسم القادم.

وقال عبدالغني في تصريحات لبرنامج "البريمو" عبر قناة "تن" "لا بديل الموسم القادم عن دوري مجموعتين لكي ينتهي في وقت مبكر".

وأضاف "لو هناك أموال من الفيفا لاتحاد الكرة من أجل دعم الأندية، هنا يمكن تسهيل عملية استئناف الموسم".

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واستمر "من وجهة نظري، أن اللجنة الخماسية كان يجب أن تعلن للرأي العام سيناريو خاص باستئناف الدوري، وأخر يخص الإلغاء".

وشدد "تلك الخطوة كانت مطلوبة كي يحدث مناقشات والتوصل لأفضل الحلول لصالح الكرة المصرية، الغاء الدوري له اضراره وسلبياته وأبرزها الخسائر المادية".

وواصل "أيضا استكمال الدوري سوف يواجه صعوبات كبيرة".

واختتم "أعتقد أنه من المفضل أن لا يكون هناك هبوط لو تم استئناف الموسم، ولا بديل عن دوري المجموعتين الموسم المقبل".