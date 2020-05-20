محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد القادر سعيد:
أكد الجزائري حسين بن عيادة عدم تلقيه أي عروض رسمية من النادي الأهلي أو الزمالك في مصر للانتقال بين صفوف بداية من الموسم المقبل.
وفي تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" قال بن عيادة :"وكيلي أخبرني باهتمام من الأهلي والزمالك، لكن لا عروض رسمية، كلها محادثات شفهية".
وفقد الزمالك ظهيره الأيمن حمدي النقاز بعد رحيل اللاعب التونسي عن طريق فسخ التعاقد لعدم الحصول على راتبه، بينما فقد الأهلي أحمد فتحي ظهيره الأيمن برفضه تجديد العقد ليرحل في الموسم المقبل إلى بيراميدز.
وأضاف بن عيادة :"الوباء حالياً أوقف كل شيء، أسأل الله أن يرفع الوباء وبعدها ستكون هناك أخبار جديدة تخص الانتقال".
وأنهى اللاعب الجزائري :"الأمور التي تخص خارج الملعب أتركها لوكيلي، تركيزي الآن في التدريبات للعودة بأفضل صورة عند استئناف النشاط، ولدي عقد مع شباب قسنطينة ينتهي بنهاية الموسم الجاري".
كانت هذه تفاصيل خبر بن عيادة يكشف عن اهتمام الأهلي والزمالك بضمه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.