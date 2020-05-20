الهلال السعودي يقدم عرضا لضم معلول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت تقارير تونسية أن نادي الهلال السعودي قدم عرضا رسميا للنادي الأهلي من أجل التعاقد مع الظهير الأيسر التونسي علي ملعول خلال الفترة المقبلة.

وقال موقع "tunisienumerique" التونسي الصادر باللغة الفرنسية، أن نادي الهلال اقترح على الأهلي عرضا لضم علي معلول نجم منتخب تونس.

وأضاف أن إدارة الأهلي لا تريد التفريط في خدمات معلول وتتجه إلى رفض عرض الهلال لأن الظهير الأيسر التونسي يعد من الركائز الأساسية للمدير الفني السويسري رينيه فايلر.

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وأكد الموقع التونسي أن معلول يعتبر دائما محل تقدير كبير من قبل جماهير الأهلي، مشيرا إلى أن اللاعب أعطى الرضا التام للنادي القاهري.

وكان معلول أكد في تصريحات سابقة أنه يتمنى الاعتزال بين أسوار النادي الأهلي.

يُذكر أن صاحب الـ30 عاما انتقل إلى الأهلي قادمًا من الصفاقسي التونسي في صيف 2016، لينجح في تحقيق ثلاث بطولات دوري مصري وبطولتين سوبر مصري بجانب التتويج بكأس مصر.