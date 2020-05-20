وائل جمعة يعلق على ظهور سيد عبدالحفيظ في برنامج رامز جلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عمرو:

أشار وائل جمعة، قائد الأهلي الأسبق، أن ظهور سيد عبد الحفيظ في برنامج "رامز مجنون رسمي" لا يمثل إهانة لمدير الكرة الحالي بالقلعة الحمراء.

وقال جمعة في تصريحات نشرها عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر:" ول مره اتفرج علي برنامج رامز وشوفت حلقه ك سيد عبد الحفيظ للامانه مش شايف فيها اهانه سيد طلع كبني ادم طبيعي حقه انه يمارس حياته الطبيعيه".

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وأضاف جمعة:" واضح إن سيد مزعل ناس كتير شايلين منه حتي ردوده فيها احترام لكل الناس ".

وكانت أزمة قد نشبت خلال الفترة الماضية بسبب تصوير عبد الحفيظ، حيث أعلنت إدارة النادي نيتها تطبيق اللائحة على كل من يظهر إعلاميًا من اللاعبين أو المسؤولين.

وسبق لبرنامج رامز مجنون رسمي أن استضاف محمد الشناوي، علي معلول ومحمود عبد المنعم "كهربا" من الأهلي.