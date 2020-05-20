عماد سليمان: الحساسية بين جمهور الأهلي والإسماعيلي مبالغ فيها

صرح عماد سليمان لاعب الإسماعيلي والمنتخب المصري السابق، بأن الحساسية والتعصب المتواجد بين جماهير الأهلي والزمالك في الفترة الأخيره، مبالغ فيها، وتختلف عن علاقه اللاعبين ومواقف الناديين مع بعضهم.

وقال عماد سليمان في حواره مع أحمد شوبير عبر برنامجه ملعب أون تايم: " الحساسية والتعصب

المتواجدان بين الأهلي والإسماعيلي، في الفترة الأخيره مبالغ فيها، علي الرغم من أن العلاقة بين الأهلي والإسماعيلي كلاعبين وإدارات جيدة منذ زمن طويل، ودائما مايقفوا بجانب بعضهم البعض في الأزمات ، ويتبادلو اللاعبين بينهم في الإنتقالات".

يذكر أن بدأ عماد سليمان مسيرته الكروية في الإسماعيلى عام 1972، حتى تم تصعيده لأول مرة للفريق الأول موسم (1975-1976)، وحصل مع الإسماعيلي أيضًا على لقب هداف الدوري الممتاز في موسم (1985-1986) برصيد 11 هدفًا رغم أنه كان لاعب وسط، وأعتزل اللعب عام 1995، وأقيمت له مباراة أعتزال بين الدراويش والأهلي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.