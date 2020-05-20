عماد سليمان: صالح الوحش صاحب الفضل علي في وجودي بالنتخب

صرح عماد سليمان لاعب الإسماعيلي و نجم المنتخب المصري السابق ، أن صالح الوحش المدير الفني للمنتخب الوطني في الثمانينات، هو صاحب فضل علي لضمي ضمن قائمته في ذلك الوقت.

وقال عماد سليمان في حواره مع الإعلامي أحمد شوبير عبر

برناكجه ملعب أون تايم:" صالح الوحش هو صاحب الفضل علي في وجودي ولعبي يالمنتخب الوطني، وكان سبب إقتناعه بي بعد أن قدمت أداء جيد مع الإسماعيلي في مباراة المحلة، وبعده ضمني لقائمة المنتخب، ولعبت مباراة قويه مع المنتخب الأول وأديت بشكل جيد ، وبعدها استمرينت ضمن قائمته حتي عام 1985".

ومثَّل عماد سليمان المنتخب المصري خلال الفترة منذ عام 1982 إلى 1989، ولعب ثلاث بطولات كأس أمم 84 و86 و88، كما أحرز هدفا شهيرًا ضد أمريكا في أولمبياد لوس أنجلوس 1984