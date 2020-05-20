سيف الدين الجزيري : عبدالله السعيد أفضل لاعب في الدوري المصري

أشاد المحترف التونسي سيف الدين الجزائري نجم المقاولون العرب، بـ عبد الله لاعب بيراميدز، مشيرًا أنه أفضل لاعب في الدوري المصري في الفترة الأخيرة.

وأكد الجزيري خلال تصريحات تليفزيونية، أن عبدالله

السعيد أفضل لاعب في الدوري المصري بسبب الأداء المميز الذي يؤديه مع فريقه ومساهمته في انتصارات فريقه.

كما أشاد نجم المقاولون العرب بالثنائي

التونسي فرجاني ساسي نجم الزمالك وعلي معلول لاعب الأهلي، مشيرًا أنهما يقدما مستويات رائعة مع فرقهما.

يذكر أن المقاولون العرب يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري الممتاز هذا الموسم برصيد 33 نقطة، قبل توقف النشاط الرياضي على إثر تفشي فيروس كورونا.