المصري يوضح موقفه من أزمة التوأم حسام وإبراهيم حسن

أكد محمد الخولي نائب رئيس مجلس إدارة نادي المصري ، موقفهم من أزمة التوأم حسام و إبراهيم حسن، موضحا أنهم لم يتوقعوا أن تصل المشكلة إلي هذا الحد.

وقال الخولي في مداخله هاتفيه مع الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه ملعب أون تايم: " المصري فرط في

الكثير من حقوقه تجاه حسام وإبراهيم وكان ينتظر المعاملة بالمثل، ولم نكن نتوقع تصعيد (التوأم) الأزمة مع النادي بهذا الشكل"

وأضاف : " لا توجد أزمة حتى الآن بخصوص مستحقات لاعبي المصري لكنها قد تظهر لاحقا ،

الأندية أوشكت على الإفلاس بسبب توقف مستحقات الأندية بعد جائحة كورونا وصعوبة مساهمة المحافظة في دعم النادي سبب مشكلة كبيرة"

يذكر أن النادي المصري قد تقدم بشكوي ضد التوام إبراهيم وحسام حسن ، مطلبين بالشرط الجزائي لعقدهم مع النادي ، بسبب رحيلهم عن النادي بعد شهر من توقيع العقد، وقبلها تقدم التوأم بشكوي ضد النادي بسبب مستحقات الجهاز الفني المتاخره.