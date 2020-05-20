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مجدي عبد الغني يوضح موقف أحمد فتحي مع الاهلي حال إلغاء الدوري

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قال مجدي عبد الغني  عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، إنه في حال اتخاذ قرار الغاء الدوري هذا الموسم لابد من استمرار احمد فتحي الموسم القادم مه الاهلي كأم الموسم لم يكن .

واضاف عبد الغني خلال استضافته على قناة Ten مع الاعلامي اسلام صادق ان توقيع احمد فتحي مع بيراميدز سليم تماما ولا يوجد به اي خطأ مشيرا الي انه في حال الغاء الدوري

عليه ان يستمر مع الاهلي الموسم القادم ومن ثم الانتقال لفريقه الجديد.

وتابع ان من حق الاهلي الاحتفاظ باللاعب والاستفادة بكامل عقده حيث انه في اتخاذ قرار الالغاء لم يُحسب اي مباراة هذا الموسم للاعب ومن ثم فيتبقى موسم له مع الاهلي .

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