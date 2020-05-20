باريس سان جيرمان مهتم بضم ظهير رين

وضع نادي باريس سان جيرمان ، هاماري تراوري لاعب رين ضمن قائمته خلال الميركاتو الصيفي المقبل.
كتب موقع "جول " العالمي، بأن ليونادرو يسعى لتدعيمالجبهة اليمنى، وأنها ضمن أولوياته، بعد اقتراب توماس مونييه من الرحيل، بعدما لم يجدد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم.
وأضاف الموقع، أن اللاعب ضمن قائمة النادي الباريسي من أجل تدعيم مركز الظهير الأيمن، وينتهي عقده مع نادييه في 2021، مشيرة إلى ان النادي لم يتقدم بعرض بعد حتى الأن.
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