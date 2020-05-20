اخبار الرياضه

رئيس نادي إنبي يتولى رئاسة بتروسبورت

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

قال عصام زيدان عضو مجلس إدارة نادى إنبى والمشرف العام على اللجنة الإعلامية للنادى ، بأنه قد صدر قرار اليوم من السيد المهندس/ طارق الملا  وزير البترول والثروة

المعدنية ،  بتولى السيد المحاسب / زكريا السيد مساعد رئيس شركة إنبى للشئون المالية ورئيس مجلس إدارة نادى إنبى ، منصب رئيس الشركة المصرية للخدمات ، بتروسبورت . 

وحرص مسؤولو نادي إنبي على تهنئة، زكريا السيد بالمنصب الجديد، وحرص الجهاز الفنى لإنبى بقيادة حلمى طولان، على تقديم التهنئة أيضًا إلى رئيس النادى البترولى على منصبه الجديد.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس نادي إنبي يتولى رئاسة بتروسبورت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا