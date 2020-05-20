رئيس نادي إنبي يتولى رئاسة بتروسبورت

قال عصام زيدان عضو مجلس إدارة نادى إنبى والمشرف العام على اللجنة الإعلامية للنادى ، بأنه قد صدر قرار اليوم من السيد المهندس/ طارق الملا وزير البترول والثروة

المعدنية ، بتولى السيد المحاسب / زكريا السيد مساعد رئيس شركة إنبى للشئون المالية ورئيس مجلس إدارة نادى إنبى ، منصب رئيس الشركة المصرية للخدمات الرياضية ، بتروسبورت .

وحرص مسؤولو نادي إنبي على تهنئة، زكريا السيد بالمنصب الجديد، وحرص الجهاز الفنى لإنبى بقيادة حلمى طولان، على تقديم التهنئة أيضًا إلى رئيس النادى البترولى على منصبه الجديد.