رئيس نادي إنبي يتولى رئاسة بتروسبورت

قال عصام زيدان عضو مجلس إدارة نادى إنبى والمشرف العام على اللجنة الإعلامية للنادى ، بأنه قد صدر قرار اليوم من السيد المهندس/ طارق الملا وزير البترول والثروةالمعدنية ، بتولى السيد المحاسب / زكريا السيد مساعد رئيس شركة إنبى للشئون المالية ورئيس مجلس إدارة نادى إنبى ، منصب رئيس الشركة المصرية للخدمات الرياضية ، بتروسبورت .
وحرص مسؤولو نادي إنبي على تهنئة، زكريا السيد بالمنصب الجديد، وحرص الجهاز الفنى لإنبى بقيادة حلمى طولان، على تقديم التهنئة أيضًا إلى رئيس النادى البترولى على منصبه الجديد.
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