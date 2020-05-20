حسين بن عيادة يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك والأهلي

كشف حسين بن عيادة ظهير أيمن فريق شباب قسنطينة الجزائري، حقيقة تلقيه عروضًا من فريقي الزمالك والأهلي للحصول على خدماته في الصيف المقبل.

ونفي بن عيادة خلال تصريحات تليفزيونية على قناة أون تايم سبورت، اليوم الثلاثاء، وجود

أي مفاوضات رسمية من جانب ناديي الأهلي والزمالك معه في الفترة الماضية، مشيرًا أن هناك محادثات مع وكيل أعماله.

وأضاف ظهير أيمن شباب قسنطينة، أن المحادثات مع وكيل أعماله

متوقفة في الوقت الحالي بسبب أزمة فيروس كورونا

وأدرف بن عيادة أن ارتباط اسمه بالانتقال إلى نادي الزمالك يعد شرف كبير له، مشيرًا أن القلعة البيضاء أحد أكبر الأندية الإفريقية.

يذكر أن بن عيادة ارتبط اسمه بالانتقال إلى نادي الزمالك لتعويض رحيل التونسي حمدي النقاز ظهير أيمن الزمالك السابق.