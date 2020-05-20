ريال مدريد يضع مدافع ليل ضمن اهتماماته

يدرس نادي ريال مدريد الإسباني، التعاقد مع جابرييل ماجاليس مدافع فريق ليل الفرنسي، من أجل نعزيز خط دفاعه، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

أشارت صحيفة "آس" الإسبانية، أن نادي ريال مدريد وضع أكثر من مدافع بقائمته، من أجل ضمه، مثل دايوت أوباميكانو، مدافع فريق لايبزيج، وماجاليس

مدافع ليل. وتابعت الصحيفة، أن انتقال اوباميكانو سيكلف ريال مدريد مبلغ 40-60 مليون يورو، فيما سيكون ماجاليس خيارًا أقل سعرًا، حيث لم تتجاوز قيمته المالية الـ20 مليون يورو.