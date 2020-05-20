باريس سان جيرمان يفكر بضم نجم ماينز

كشف تقرير صحفي فرنسي عن دخول نجم ماينز، ريدل باكو، دائرة اهتمامات باريس سان جيرمان.
اللاعب بعد ظهوره مع فريقه بشكل رائع، ويراه مناسبًا لخططه، حيث يلعب كجناح ايمن و أيسر و في خط الوسط.
وأضافت صحيفة "الليكيب" الفرنسية، بأن توماس توخيل المدير الفني للفريق الباريسي يرغب بضم باكو، ومعجب بإمكانيات
وتابعت الصحيفة، أن المدرب الألماني سيستغل علاقته الجيدة مع ناديه السابق ماينز، الذي درب به مسبقًا، في الفترة من ٢٠٠٩حتى ٢٠١٤، لتسهيل عملية ضمه، كما أن النادي سيوافق على رحيله في حال وصول عرض مقابل ٨ مليون يورو، ويعتبر سعر في المتناول.
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