الأهلي: لم نتلق اتصالاً من الهلال لبيع معلول في ميركاتو الصيف

نفت إدارة الأهلي تلقيها اتصالاً من الهلال لبيع معلول في ميركاتو الصيف 2020، بعدما ترددت أنباء عن نية النادي السعودي في التعاقد مع الظهير الدولي التونسي لحل أزمة الجهة اليسرى التي تُعاني من كثرة أخطاء لاعب منتخب السعودية “ياسر الشهراني”.

وأكد مدير التعاقدات والتسويق بالنادي الأهلي “أمير توفيق” خلال تصريحات أدلى بها للصحف المصرية، مساء اليوم الثلاثاء 19-5-2020، بأنه لم يتحدث قط مع أي شخص من إدارة الهلال السعودي.

ويُقدم علي معلول مستوى مذهل منذ انضمامه لصفوف الاهلي عام 2016 من الصفاقسي التونسي، حيث سجل ما مجموعه 12 هدفًا في 74 بالدوري المصري الممتاز، كما صنع العديد من الأهداف الهامة لزملائه في الفريق، الأمر الذي دفع العديد من أندية القمة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في التخطيط لضمه خلال ميركاتو الصيف.

ما حقيقة العرض المُقدم لظهير الأهلي “علي معلول” من الهلال؟

انتشر خبر عرض الهلال لظهير الأهلي علي معلول في الإعلام التونسي “صحف ومواقع” أكثر مما هو في الصحف المصرية على مدار الساعات الماضية.

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وأوضح أمير توفيق خلال حديثه مع الصحف المصرية تعليقًا على هذا الخبر “تابعت بعض التقارير الصحفية عن مستقبل علي معلول مع الأهلي، وإنه تلقى عرضًا جادًا من الهلال السعودي، لكن هذا الأمر عار تمامًا من الصحة”.

وأضاف “لم يتحدث معنا أي مسؤول من الهلال أو أحد وكلاء اللاعبين للتوسط من أجل نقل معلول إلى الدوري السعودي أو أي لاعب من لاعبي الفريق”.

وفي جعبة علي معلول 59 مباراة دولية منذ عام 2013 عندما شارك لأول مرة في لقاء ودي أمام المغرب، خسره منتخب تونس بهدف دون رد.

وأُستبعد علي معلول من قائمة منتخب تونس المشاركة في كأس أمم أفريقيا 2019 لأسباب فنية من جانب المدرب الفرنسي “آلان جيريس” رغم مشاركته في 9 مباريات خلال العام الماضي من بينهم مباراتين في تصفيات أمم أفريقيا 2021 أمام ليبيا وغينيا الاستوائية لمدة 180 دقيقة.