رونالدو يعود لتدريبات يوفنتوس بعد غياب استمر شهرين

عاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الفائز بلقب أفضل لاعب في العالم خمس مرات، إلى تدريبات فريقه يوفنتوس بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الثلاثاء بعد غياب طويل استمر 72 يوما.

وأمضى رونالدو أخر 14 يوما في الحجر الصحي.

وعرضت صور للاعب البرتغالي (35 عاما) لدى وصوله، في سيارة سوداء، إلى مركز تدريب النادي.

ومن المقرر أن يخضع رونالدو لفحص طبي قبل الانضمام للمدرب ماوريتسيو ساري وبقية زملائه في الفريق.

وسافر رونالدو جوا إلى مدينته مادييرا البرتغالية بعد فوز يوفنتوس على انتر ميلان 2-صفر بدون جمهور في الثامن من مارس آذار الماضي في أخر مباراة يخوضها الفريق القادم من تورينو في الدوري المحلي قبل توقفه بسبب جائحة كورونا.

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وعاد إلى تورينو على متن طائرة خاصة في وقت سابق من الشهر الجاري قبل أن يمضي أخر أسبوعين في حجر صحي في منزله تنفيذا لتعليمات السلطات الإيطالية.

وعادت أندية الدوري الإيطالي إلى التدريبات في الرابع من مايو أيار الجاري لكن التدريبات تتم ضمن مجموعات صغيرة وفي ظل احترام قواعد التباعد الاجتماعي.

ولا تزال الحكومة الإيطالية تبحث إمكانية عودة مباريات الدوري لكنها قالت يوم الاثنين إن العودة لن تكون قبل 14 يونيو حزيران المقبل.

ويغيب عن تشكيلة يوفنتوس المهاجم جونزالو إيجواين الذي عاد إلى إيطاليا قادما من الأرجنتين يوم الخميس الماضي ومن ثم فإن عليه البقاء خلال الأيام العشرة المقبلة في الحجر الصحي.

رويترز