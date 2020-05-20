رياضة | وكيل دي تشيلو يصدم الجميع بشأن انتقاله إلى برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر وكيل دي تشيلو يصدم الجميع بشأن انتقاله إلى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتشرت العديد من التقارير الصحفية التي تشير إلى توصل نادي برشلونة ونادي يوفنتوس إلى اتفاق على صفقة تبادلية تحمل اسم كل من ماتيا دي تشيلو وميراليم بيانيتش من اليوفي ونيلسون سيميدو من البارسا.

ونفى وكيل أعمال دي تشيلو وجود أي اتفاق رسمي حتى الآن بين نادي يوفنتوس ونادي برشلونة مثلما يشاع البعض.

وكشف وكيل أعمال دي تشيلو أن هناك احتمالية أن يرتدي موكله قميص نادي برشلونة ولكن الحديث حول هذا الأمر حاليا شئ مبكر جدا.

كما أكد وكيل أعمال دي تشيلو أن حدوث صفقة تبادلية بين برشلونة ويوفنتوس في الوقت الحالي لن تكون بالأمر السهل بسبب انتشار فيروس كورونا في العالم ووجود العديد من الأزمات المالية داخل الأندية.