رياضة | آخر تطورات تجديد عقد فايلر مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر آخر تطورات تجديد عقد فايلر مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية محلية أن الأهلي يسعى لتجديد تعاقده مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق والذي قدم مستويات مميزة في الفترة الماضية.

وذكرت التقارير الصحفية أن الأهلي كان قد تعاقد مع فايلر في مطلع الموسم الحالي وأنه تمكن من احتلال صدارة بطولة الدوري المصري وقاد المارد الأحمر للتأهل إلى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا ومواجهة الوداد البيضاوي المغربي بعد أن أطاح بصن داونز الجنوب إفريقي من البطولة.

وأفادت التقارير الصحفية بأن مسئولي الأهلي قطعوا شوط كبير في تجديد عقد رينيه فايلر وجهازه المعاون من أجل الإستمرار مع القلعة الحمراء على أن يرفع الأهلي راتب الجهاز الفني للفريق في الفترة المقبلة.

وأكدت التقارير الصحفية أن فايلر وجهازه المعاون رحبوا بتجديد تعاقدهم مع الأهلي لموسمين مقبلين وسيتم حسم الأمر في الأيام المقبلة بشكل رسمي.