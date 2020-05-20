رياضة | شوبير يكشف موقف الأهلي من ضم عبد الرحمن مجدي وباهر المحمدي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر شوبير يكشف موقف الأهلي من ضم عبد الرحمن مجدي وباهر المحمدي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة رغبة النادي الأهلي في التعاقد مع عبد الرحمن مجدي وباهر المحمدي لاعبا النادي الإسماعيلي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال شوبير في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"عبد الرحمن مجدي خارج حسابات النادي الأهلي في الميركاتو الصيفي المقبل".

شوبير أضاف :"أما عن باهر المحمدي فهناك كلام نسمعه عن رغبة نادي سبورتينج براجا البرتغالي، والعين الإماراتي وأندية أخرى".

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وزاد :"الإسماعيلي اشترط على اللاعب التوقيع على عقود التجديد للموافقة على رحيله على سبيل الإعارة".

وأشار :"باهر المحمدي ضمن اهتمامات الأهلي، والزمالك أيضًا يفكر في ضم اللاعب".

وأكمل :"الإسماعيلي موافق على إعارة اللاعب إلى أوروبا أو الإمارات بشرط قيامه بالتوقيع على عقود التجديد".