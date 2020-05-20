رياضة | المصري: فرطنا في حقوقنا من أجل التوأم

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر المصري: فرطنا في حقوقنا من أجل التوأم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال محمد الخولي نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، إن النادي كان يأمل في عدم وصول مشكلته مع التوام لهذه المرحلة.
وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"المصري لم يكن يرغب في وصول المشكلة من التوأم لهذه المرحلة".
وتابع :"المصري فرط في الكثير من حقوقه تجاه حسام وإبراهيم وكان ينتظر المعاملة بالمثل".
وأشار :"لم نكن نتوقع تصعيد (التوأم) الأزمة مع النادي بهذا الشكل، وأتمنى حل الأزمة مع حسام وإبراهيم بشكل ودي".
وأشار :"المصري قد يضطر لتصعيد أزمة (التوأم) لمركز التسوية والتحكيم".
واستطرد :"لا توجد أزمة حتى الآن بخصوص مستحقات لاعبي المصري لكنها قد تظهر لاحقا".
وأتم حديثه :"الأندية أوشكت على الإفلاس، وتوقف مستحقات الأندية بسبب كورونا وصعوبة مساهمة المحافظة في دعم النادي سببا مشكلة كبيرة".