رياضة | المصري: فرطنا في حقوقنا من أجل التوأم

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر المصري: فرطنا في حقوقنا من أجل التوأم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد الخولي نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، إن النادي كان يأمل في عدم وصول مشكلته مع التوام لهذه المرحلة.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"المصري لم يكن يرغب في وصول المشكلة من التوأم لهذه المرحلة".

وتابع :"المصري فرط في الكثير من حقوقه تجاه حسام وإبراهيم وكان ينتظر المعاملة بالمثل".

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وأشار :"لم نكن نتوقع تصعيد (التوأم) الأزمة مع النادي بهذا الشكل، وأتمنى حل الأزمة مع حسام وإبراهيم بشكل ودي".

وأشار :"المصري قد يضطر لتصعيد أزمة (التوأم) لمركز التسوية والتحكيم".

واستطرد :"لا توجد أزمة حتى الآن بخصوص مستحقات لاعبي المصري لكنها قد تظهر لاحقا".

وأتم حديثه :"الأندية أوشكت على الإفلاس، وتوقف مستحقات الأندية بسبب كورونا وصعوبة مساهمة المحافظة في دعم النادي سببا مشكلة كبيرة".