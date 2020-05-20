رياضة | قرار جديد من الأهلي بشأن أزارو

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر قرار جديد من الأهلي بشأن أزارو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد النادي الأهلي لتسويق واحد من نجوم الفريق الأحمر استعدادا لبيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

واستقر النادي الأهلي على بيع المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق والمعار لصفوف نادي الاتفاق السعودي في الصيف القادم.

وكان نادي الاتفاق قد أعلن رسميا عن رحيل وليد أزارو عن الفريق في نهاية الموسم الجاري عقب انتهاء إعارته وعدم وجود رغبة لدى النادي في شراء عقد اللاعب بشكل نهائي.

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كما طالب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء ببيع أزارو في الصيف القادم نظرا لعدم حاجة الفريق لخدماته في الموسم القادم.

وستبدأ لجنة التخطيط بالنادي الأهلي في تسويق وليد أزارو في الفترة المقبلة لجلب عرض مناسب لضمه في نهاية الموسم الجاري.

يذكر أن وليد أزارو كان قد أكد أنه يرغب في خوض تجربة احتراف في أوروبا في الموسم القادم ليتمكن من الانضمام لمنتخب المغربي في المعسكر القادم.