رياضة | عاجل.. شوبير يعلن انتقال شريف إكرامي إلى بيراميدز

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل.. شوبير يعلن انتقال شريف إكرامي إلى بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن وجهة شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في الموسم المقبل، بعد نهاية تعاقده مع النادي الأحمر.

وأعلن النادي الأهلي في وقت سابق نهاية تعاقده مع النادي ورحيله رسميا في نهاية الموسم.

وقال شوبير في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"شريف إكرامي رسميا في بيراميدز ولا يتبقى سوى الإعلان الرسمي فقط".

وتابع :"أحد الأسباب الرئيسية في إنضمامه أن بيراميدز يريد بناء فريق ولاعبين بشخصية البطل خاصة مع الفرص الكبيرة بالفوز بالكونفدرالية هذا الموسم".