رياضة | سر فشل انتقال هالاند إلى يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر سر فشل انتقال هالاند إلى يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مينو رايولا وكيل أعمال النرويجي إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا الألماني ، سر فشل إنضمام هالاند لنادي يوفنتوس الإيطالي.

وقال رايولا، إن يوفنتوس كان سيضع اللاعب في فريق تحت 23 عاماً لو ضمه إلى صفوفه وهو ما يفسر عدم انتقاله إلى اليوفي .

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وتابع رايولا قائلاً: "كانوا سيضعونه في فريق تحت 23 عاماً وإذا لم يحدث ذلك كان سيكون بديلاً لجونزالو هيجواين".

الجدير بالذكر أن اللاعب إنتقل لدورتموند من ريد بول سالزبورج النمساوي في الشتاء، وسجل حتى الآن 12 هدف في 13 مباراة.