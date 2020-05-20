رياضة | "هوم ليزر شوتنج ".. الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا تطلق مبادرة لممارسة الرياضة فى المنزل

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر "هوم ليزر شوتنج ".. الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا تطلق مبادرة لممارسة الرياضة فى المنزل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى برئاسة الدكتور اسماعيل عبد الغفار مبادرة رياضية لممارسة الرياضة من المنزل، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية ،وذلك لاستغلال فترة بقاء الشباب في المنازل بسبب الاجراءات الاحترازية التي أقرتها الحكومة بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في القيام بالأنشطة الرياضية.

وبدأت هذة المبادرة بتنظيم بطولة الرماية " هوم ليزر شوتنج " بالتعاون مع الاتحاد المصري للخماسي الحديث برعاية البنك الأهلي المصري الراعي الرسمي للاتحاد، وهي بطولة يخوض المتسابقون منافساتها من المنزل كتطبيق عملي على فكرة التباعد الاجتماعي للحفاظ على صحة وسلامة اللاعبين.

وتستهدف الاكاديمة طلابها وطلاب الجامعات الخاصة والجامعات الحكومية من أجل دعم فكرة ممارسة الرياضة من المنزل وأيضا استهداف شباب بشكل عام من أجل نشر بعض الألعاب الفردية التى تتميز فيها مصر عالميا لنشر الوعي الوعي الرياضي بهذة الألعاب بين الفئات الشبابية المختلفة.

ويشرف على تنظيم البطولة مجموعة من الشباب أبطال الأكاديمية السابقين ونجوم اللعبة، وتم تخصيص دخل الاشتراك فى البطولة بالكامل لصالح دعم مستشفى ٥٧٣٥٧ لدعم مستشفى سرطان الأطفال.

أعلن الاتحاد المصري للخماسي الحديث عن أول جوائز البطولة وهي منحة دراسية بالأكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا والنقل البحري للفائز الحاصل علي المركز الأول رجال و سيدات.

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وقال شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث أن الأكاديمية العربية للعلوم التكنولوجيا برئاسة الدكتور اسماعيل عبد الغفار عرضت علينا فكرة تنظيم البطولة للرماية تقام من المنزل ورحبنا بالفكرة على الفور، من منطلق حرص الاتحاد على نشر الوعي والثقافة الرياضية بين الشباب خصوصا في ظل البقاء في المنزل بسبب أزمة انتشار فيروس كورنا.

وأشار "العريان" إلى وجود بعض المعوقات التي واجهتنا لتنظيم هذة البطولة أهمها عدم توافر طبنجات الليزر والأهداف في المنازل، لذلك قام الاتحاد بمخاطبة المناطق الرئيسية في مصر وهي منطقة القاهرة والأسكندرية ووسط الدلتا لتوفير طبنجات الليزر والأهداف، كما تم وضع نظام المشاركة في اللعبة من خلال تحديد موعد لتوصيل الأدوات إلى المشتركين في منازلهم مع تطبيق الاجراءات الوقائية مثل تعقيم هذة الأدوات قبل وبعد الإستخدام.

وعن لجان التنظيم قال " العريان " أن الاتحاد قام بعمل دوارت تدريبية للجان التنظيم للتدريب على كيفية تنظيم البطولة عبر الانترنت وكيفية قيام كل فرد بوظيفته على أكمل وجه في ظل الوضع الجديد لأن العالم لن يعد كمان كان قبل أزمة كورونا.

وأعلن " العريان " عن استمرار دعم الاتحاد المصري للخماسي الحديث لمستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، وذلك من خلال تخصيص رسوم الاشتراك في بطولة "هوم ليزر شوتنج" بالكامل لصالح المستشفى بالكامل، فلكي يشترك المتسابق في البطولة يقوم بدفع رسوم الاشتراك قدرها 50 جنيه خلال تطبيقات الدفع الإلكترونية لصالح حساب المستشفى، بالإضافة إلى مشاركة الأطفال في المسابقة داخل غرف الألعاب الخاصة بهم لرفع روحهم المعنوية ومساعدتهم للتغلب على المرض، كما سيتم تنظيم أول بطولة رسمية خاصة بأطفال المستشفى تابعة لاتحاد رياضي يوم الأربعاء القادم وسيتسلم الفائزون ميداليات من الاتحاد المصري للخماسي الحديث وجوائز عينية أخرى.

وشارك في دعم المبادرة مجموعة كبيرة من الاعلاميين والرياضيين ونجوم المجتمع، وقاموا بنشر مقاطع فيديو خاصة بالبطولة على صفحاتهم عبر مواقع التواصل الإجتماعي، لتشجيع الشباب استغلال أوقات البقاء في المنزل في ممارسة الرياضة.

وعن تاريخ اللعبة، قال " العريان " : لعبة الخماسي الحديث ابتكرها مؤسس الألعاب الأولمبية الحديثة الفرنسي بيير دي كوبيرتان تشمل 5 ألعاب وهي الرماية والعدو والشيش والفروسية والسباحة، وكانت ذات طابع عسكري يمارسها العسكريين والشرطيين وتم اعتمادها كلعبة أولمبية في دورة الألعاب الأولمبية باستكهولم 1912" إلى أن أصبح الأن أغلب ممارسيها من المدنيين."