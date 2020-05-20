رياضة | ادارة توتنهام تحرج برشلونة بعد رغبة التعاقد مع هارى كين

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر ادارة توتنهام تحرج برشلونة بعد رغبة التعاقد مع هارى كين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احرجت إدارة نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي جوزيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الاسباني بعد أن استفسر الأخير علي إمكانية التعاقد مع اللاعب الدولي الإنجليزي هارى كين مهاجم نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

‏وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن رئيس نادي برشلونة الاسباني بارتيميو اتصل على ليفي رئيس نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي من اجل الاستفسار عن التعاقد مع المهاجم الدولي الإنجليزي هاري كين لكن اتى الرد سريعاً ب لا وان اللاعب غير متاح للبيع خلال الفترة الحالية.

يذكر أن نادي برشلونة الاسباني يبحث عن مهاجم صريح للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتعزيز خط هجوم النادي الكتالوني بعد تراجع مستوى المهاجم الدولي الاورجوايني لويس سواريز مع الفريق.

ويعد هاري كين مهاجم نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي بالإضافة إلي المهاجم الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي أبرز اللاعبين اللذان يهتم إدارة النادي الكتالوني بالتعاقد معهما خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتعزيز خط هجوم النادي الاسباني.