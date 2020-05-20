رياضة | نجم باريس سان جيرمان يقترب من ميلان

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم باريس سان جيرمان يقترب من ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن ميلان أصبح قريبًا بشكل كبير من عقد صفقة جديدة في الفترة المقبلة.

وأكد موقع توتو ميركاتو ويب الإيطالي أن الروسونيري بات قريبًا من التعاقد مع نيانزو كواسي نجم دفاع باريس سان جيرمان الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وأوضح الموقع الإيطالي أن كواسي صاحب الأصول الإيفوارية يلعب في مركز قلب الدفاع ما يجيد اللعب أيضًا في مركز لاعب الإرتكاز ويعتبر من أبرز الأسماء الواعدة في الدوري الفرنسي.

وذكر الموقع الإيطالي أن كواسي البالغ من العمر 17 عامًا شارك في 13 مباراة مع الفريق الأول وسجل ثلاثة أهداف.