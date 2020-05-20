رياضة | تقارير مغربية.. الرجاء يواجه 4 عقبات فى الحفاظ على حميد أحداد

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر تقارير مغربية.. الرجاء يواجه 4 عقبات فى الحفاظ على حميد أحداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي الرجاء البيضاوي المغربي فى الحفاظ على لاعبه حميد أحداد والمُعار من صفوف نادي الزمالك خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية.

ونشرت صحيفة المنتخب المغربية، تقرير جاء كالأتى :"

يمني الرجاء النفس، أن يحافظ على المهاجم حميد أحداد وشراء عقده، حيث لعب هذا الموسم معارا للفريق، من الزمالك المصري، وقدم مستويات جيدة، مما جعل المدرب جمال السلامي يسعى بدوره، عدم التفريط في لاعبه، غير أن بعض الصعوبات، قد تقلل من حظوظ شراء عقده، ويبقى أهمها :

القيمة المالية

يطالب الزمالك بمبلغ مرتفع، من أجل التخلي عن لاعبه، خاصة أن صفقة شرائه كانت مرتفعة من الدفاع الجديدي، أي بأكثر من مليون دولار.

ولأن الرجاء يمر من خصاص مالي أمام الديون التي كانت عليه، فإنه غير مستعد لدفع المبلغ المالي الذي يطلب به، الشيء الذي قد يبعده عن الصفقة.

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خلاف في العقد

أثير خلاف بين الرجاء والزمالك حول مشاركة أحداد في مباراة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث يصر الفريق المصري على شرط دفع 200 ألف دولار من أجل مشاركة اللاعب كما في العقد، الشيء الذي رفضه الرجاء، ومن شأن هذا الخلاف أن يؤثر على المفاوضات.

العروض الأخرى

قد تجعل العروض التي توصل بها أحداد، مسؤولي الزمالك حيث ستدفعه لإدارة ظهره لعرض الزمالك، ومناقشة العروض الأخرى خاصة الخليجية بقيمها المالية، ما قد يصعب من حظوظ الرجاء لانتداب أحداد، والمنافسة مع العروض الأخرى.

التجديد لمتولي

يفاوض الرجاء محسن متولي، ويسعى تمديد عقده، الذي ينتهي هذا الصيف، ويبقى متولي من أولويات الرجاء في الميركاتو القادم، ولن يكون سهلا حسم هذا الملف، خاصة أن متولي توصل بدوره بعروض خليجية.

وستكون إدارة الرجاء مطالبة بوضع كافة إمكانياتها لإقناع متولي بالبقاء، الشيء الذي قد يكون له تأثير عن درجة حماس الرجاء لمفاوضة أحداد وإقناع الزمالك ببيعه.