شكرا لقرائتكم خبر عن نجم جزائري جديد على رادار مانشستر سيتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل النجم الجزائري إسماعيل بن ناصر، لاعب نادي ميلان الإيطالي، على رادار نادي مانشستر سيتي الإنجليزي الذي يسعى لتعزيز خط وسط ميدانه.

وحسب «فوت ميركاتو»، فإن السيتيزنز يأملون في التعاقد مع اللاعب صاحب الـ 22 عامًا لينضم إلى صفوفه إلى جانب مواطنه رياض محرز.

ويملك الدولي الجزائري خبرة في إنجلترا بعد الوقت الذي قضاه في العاصمة لندن بقميص ناشئي نادي أرسنال الذي رحل عن صفوفه إلى إيمبولي في 2017.

وأشار التقرير إلى اهتمام نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أيضًا بخدمات «بن ناصر»، الذي تألق في موسمه الأول مع الروسينيري.

وشارك «بن ناصر» في 23 مباراة هذا الموسم بقميص ميلان لم يحرز خلالها أي أهداف وصنع هدفًا واحدًا فيما حصل على 12 بطاقة صفراء. Advertisements