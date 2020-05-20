شكرا لقرائتكم خبر عن الدوري الإنجليزي في مأزق.. أندية ترفض عودة بطولة «البريميرليج» في ملاعب محايدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشارت عدد من التقارير الإنجليزية إلى رفض العديد من الأندية الإنجليزية استكمال «البريميرليح» وعلى رأسها نادى وست هام فى ملاعب محايدة، مطالبا فى نفس الوقت بعودة النشاط الرياضى المعلق بسبب تفشى فيروس كورونا. قالت صحيفة «ديلى ميل» البريطانية إن وست هام ليس النادى الوحيد الذى لا يرحب بفكرة الملاعب المحايدة، فسبق للرئيس التنفيذى لبرايتون إعلان رفضه للمقترح معللا أنه من الممكن أن يكون له تأثير على نزاهة المنافسة.

ومن بين تلك الحلول التى تم اقتراحها لإنهاء المباريات التسع المتبقية اللعب فى ملاعب محايدة لزيادة إجراءات الحماية والسلامة للاعبين وموظفى النادى. جدير بالذكر أن وست هام يحتل المركز السادس عشر برصيد 27 نقطة.

فى جانب آخر، فرض مسؤولو الدورى الإنجليزى قيودا على قنوات بث مسابقة «البريميرليج» المعلقة حاليا لتفشى فيروس كورونا المستجد داخل المملكة المتحدة، ومنعهم من الحديث خلال المقابلات الإعلامية التى من المفترض إجراؤها خلال الفترة المقبلة عن عودة المباريات، وهل يستحق ليفربول اللقب بعد غياب 30 عاما. ووفقا لما نشرته صحيفة «ديلى ميل» البريطانية، فإن المسؤولين داخل مسابقة الدورى الإنجليزى لا يريدون الحديث عن هذه الأمور السابق ذكرها لتجنب التوتر الزائد الذى انتشر داخل قلوب لاعبى ومدربى وموظفى «البريميرليج»، خاصة أنهم ليسوا معتادين على مثل هذه الظروف القاسية التى تمر بها مسابقة الدورى حاليا، فضلا عن أن اقتراحات عودة النشاط فى الصيف توقفت.

وقالت الصحيفة البريطاينة إنه من المؤكد بنسبة كبيرة إلغاء المسابقة حال انتشار عدوى فيروس كورونا بين اللاعبين والمدربين الموظفين لأندية الدورى الإنجليزى، فالآن تسير الأمور على ما يرام وفقا لاتباع الجميع داخل المنظومة الكروية التعليمات والإرشادات الوقائية التى تحافظ على سلامة العاملين فى قطاع الكرة بشكل كامل. وأشارت أيضا إلى أنه سيتم فرض حظر إعلامى على اللاعبين والمدربين الذين يجرون مقابلات تليفزيونية كنوع من الحد للخسائر المادية الفادحة التى وقعت على قنوات بث «البريميرليج»، حال تجاوز مقدمى الحوارات التليفزيونية الخطوط التى وضعت بشأن الأسئلة التى من المفترض أن يدور بداخلها الحوار.

وأكد التقرير وجود اتفاقية بين مسؤولى الدورى الإنجليزى وإدارات القنوات الحاصلة على حقوق بث المسابقة وإجراء مقابلات تليفزيونية مع اللاعبين والمدربين تلزم مقدمى الحوارات التليفزيونية بالابتعاد عن الأسئلة التى تعتبر خارج الحدود، مثل: من هو بطل الموسم؟، وما إذا كان يجب أن تُلعب المباريات خلف أبواب مغلقة؟، أو الإقصاء؟، أو تخفيض المرتبات؟، وحتى الآثار المترتبة على محاولة ليفربول للفوز بأول لقب لها منذ 30 عاما؟، جميعها أسئلة محرمة داخل المقابلات التليفزيونية مع لاعبى ومدربى الدورى الإنجليزى.

Advertisements