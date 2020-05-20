خوسيه إنريكى: روبرتسون وأليكساندر آرنولد أفضل ظهيرين فى العالم

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى خوسيه إنريكى، الظهير الأيسر السابق لليفربول، أن أندى روبرتسون وترينت أليكساندر-آرنولد هما أفضل ظهيرين فى العالم فى الوقت الحالى.
قال اللاعب الإسبانى المعتزل عندما سئل عما إذا كان روبرتسون هو الظهير الأيسر فى العالم حاليًا: «نعم. إذا تحدثنا عن آخر موسمين، فهو الأفضل بكل تأكيد. أرى أنه يمتلك جميع مواصفات الظهير المثالى ويبذل جهدًا بدنيًا يجعلك تشعر بالتعب بمجرد النظر إليه! إنه لا يتوقف عن الركض طوال المباراة، وهذا أمر استثنائى».
أضاف: «أحب حماسه فى اللعب، كما أن كراته العرضية لا تخطئ طريقها أبدًا. روبرتسون مدافع ممتاز أيضًا، لذا بكل تأكيد هو الظهير الأيسر الأفضل فى العالم فى آخر عامين».
أما عن أليكساندر-آرنولد، فقال إنريكى: «كل ما قلته عن روبرتسون ينطبق على ترينت أيضًا. إنه الظهير الأيمن الأفضل فى العالم فى آخر عامين، ولا يجب أن ننسى أنه لم يتجاوز الواحدة والعشرين من عمره. البعض يودون رؤيته كلاعب فى وسط الملعب، ولكنى لا أرى سببًا فى ذلك وهو الأفضل فى مركزه حاليًا، أرنولد لا يزال شابًا وأمامه مجال كبير للتحسن فى مركزه الحالى.. تخيل كيف سيكون مستواه إذا تطور أكثر».
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