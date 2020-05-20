شكرا لقرائتكم خبر عن البارسا يصل لاتفاق مبدئى مع بوجبا لضمه فى الميركاتو الصيفى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى فريق برشلونة الإسبانى لخطف بول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزى، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، التى لم تحدد بعد بسبب تعليق الدوريات الأوروبية والإفريقية والآسيوية لتفشى فيروس كورونا فى هذه الآونة. ويحاول النادى الإسبانى إقناع اللاعب الفرنسى خلال فترة توقف الدوريات الأوروبية واللعب بجوار كريستيانو رونالدو، الأسطورة البرتغالية، الذى رحل من ريال مدريد منذ عامين، بسبب خلافه الشديد مع بيريز، رئيس النادى الملكى، الذى رفض بشدة رفع قيمة عقده.

قالت صحيفة «ديلى ميل» البريطانية، إن فريقى برشلونة الإسبانى ويوفنتوس الإيطالى عرضا على إدارة النادى الإنجليزى إمكانية استغنائه عن بعض اللاعبين مقابل القيمة المالية وعدد من لاعبى «السيدة العجوز» لضم اللاعب الفرنسى خلال الميركاتو الصيفى المقبل. ويسعى فريق برشلونة الإسبانى لضم لاعبه القديم نيمار إلى صفوفه خلال الميركاتو الصيفى الذى لم يحدد موعده بسبب تعليق النشاط الكروى فى فرنسا وإسبانيا وعدد من دوريات أوروبا بسبب تفشى فيروس كورونا المنتشر فى العديد من بلدان العالم. وقالت صحيفة «آس» الإسبانية إن نادى كتالونيا يحاول إدخال مهاجمه الفرنسى جريزمان فى صفقة تبادلية لضم نيمار خلال الصيف المقبل لتدعيم الخط الأمامى الذى اهتز بشدة عقب رحيل اللاعب البرازيلى من «كامب نو» وانتقل لصفوف الفريق الفرنسى فى صفقة مالية تعد هى الأكبر فى تاريخ كرة القدم حتى الآن. وأضاف التقرير أن جريزمان سيكون خارج صفوف برشلونة خلال الصيف المقبل سواء أصبح اسمه مرتبطا بالصفقة التبادلية مع نيمار أو مكان آخر، وذلك لأن الفرنسى كان مغمورًا منذ انتقاله إلى كامب نو.

فى 3 يوليو 2012، أكد أليكس فيرجسون أن بوجبا قد غادر النادى بعد عدم تجديد عقده، وقال السير أليكس فيرجسون: «إن بوجبا قد اتجه إلى يوفنتوس ومنذ وقت طويل حسب الأخبار التى تصلنا».. وعلى موقعه الرسمى، أكد اليوفنتوس أن بوجبا خضع للفحوص الطبية فى النادى، وفى أغسطس أكملت عملية الانتقال للنادى الإيطالى، وكان أول ظهور له ضد بنفيكا فى المباراة الودية التى لعبها النادى ودخل بديلا لـ «بيرلو» فى الدقيقة 78، كما شارك فى بطولة تيم الودية وضد ميلان فى بطولة كأس بيرلوسكونى، وقدم أداءً كبيراً جعله محط أنظار الجميع، خاصة الصحافة فى بلده فرنسا، حتى إن أحد المشجعين رفع لافتة يقول فيها: «إنه باتريك فييرا الجديد».

شارك فى بداية الموسم كاحتياطى بديل لثلاثى الوسط ماركيزيو، بيرلو، وفيدال، وتمكن من تقديم أداء لافت للنظر مع البيانكونيرى فى الكالتشيو ودورى أبطال أوروبا، تمكن من تسجيل أول أهدافه مع يوفنتوس بعد أن شارك بديلا لبيرلو عند نهاية مباراة نابولى- يوفنتوس، وتمكن من تسجيل الهدف من كرة مرتدة من الدفاع ليسددها قوية ويسجل أول أهدافه.. لعب فى المباراة التالية فى الدورى كأساسى ضد بولونيا بسبب غياب فيدال للإيقاف وماركيزيو للإصابة، تمكن من صنع الهدف الأول لجياكيرينى وكوالياريلا بطريقة جميلة، وتسجيل هدف الفوز فى الدقيقة 92 برأسية بعد توزيعة من سيباستيان جيوفينكو، وقد سجل هدفا آخر برأسية، ولكن الحكم لم يحتسبه، حيث احتسب خطأ لفريق بولونيا.

فى 17 مايو 2018، استدعى بوجبا للمشاركة فى كأس العالم 2018 فى روسيا، وفى 16 يونيو 2018، سجل هدف الفوز لفرنسا 2-1 على أستراليا فى مباراتهما الافتتاحية فى البطولة وتم تسجيل الهدف فى البداية باسم بوجبا، ولكن فى اليوم التالى اعتبر فيفا الهدف هدفًا ذاتيًا باسم عزيز بيهيتش، وفى الدقيقة 59 من نهائى كأس العالم 2018 وسع بوجبا تقدم فرنسا على كرواتيا إلى 3-1 بتسديدة من حافة منطقة الجزاء بعد أن تم التصدى لتسديدته الأولى، وفازت فرنسا فى النهاية بكأس العالم بنتيجة 4-2.

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