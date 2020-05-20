شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير: الهلال السعودي يرغب في ضم علي معلول والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ذكرت تقارير تونسية، اليوم الثلاثاء، أن الهلال السعودي تقدم بعرض لضم التونسي على معلول، ظهير أيسر الأهلي.
وقال موقع «tunisienumerique» التونسي، إن الهلال السعودي طلب ضم الظهير التونسي، إلا أن إدارة الأهلي ترفض التفريط في اللاعب، خاصة أن «معلول» من اللاعبين الأساسيين في تشكيلة السويسري رينيه فايلر.
وأشار الموقع إلى أن «معلول» دائمًا محل تقدير كبير من قبل جمهور النادي الأهلي، وكذلك مسؤولي النادي.
وكان على معلول أكد في أكثر مناسبة رغبته في الاستمرار في الأهلي، والاعتزال في القلعة الحمراء.
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