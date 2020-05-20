شكرا لقرائتكم هشام حطب يكشف خطة الاولمبية لعودة النشاط الرياضي المكونة من 3 مراحل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن اللجنة أعدت خطة لعودة النشاط الرياضي منذ اكثر من شهر ، وهي عبارة عن خطة تشمل ثلاثة مراحل الأولى تخص المؤهلين لأولمبياد طوكيو والثانية للفئة الجاهزة للتأهيل لخوض البطولات والثالثة هى عودة النشاط الرياضي بشكل عام، وهى خطة متوازنة وجاهزة ، وتم ارسالها إلي وزارة الشباب والرياضة من أجل اعتمادها للبدأ في تنفيذها فوراً.

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وقال رئيس اللجنة الأولمبية المصرية في تصريحات خاصة ، أن اللجنة تعقد اجتماع غداً لمناقشة جميع التصورات لعودة النشاط الرياضي بعد قرارات الفترة القادمة بعد الانتهاء من أزمة فيروس كورونا، ووضع التصورات المستقبلية المبكرة لعودة النشاط الرياضي المنتظرة وفقا لقرارات رئيس الوزراء بعودة النشاط الرياضي تدريجيا 15 يونيو المقبل، واتخاذ العديد من التدابير الاحترازية والطبية من خلال اللجنة الطبية باللجنة لإتخاذ تدابير التباعد والوقاية والتعقيم خلال الإجتماعات التي تعقد تنفيذ لتعليمات وزارة الصحة ومجلس الوزراء.

وأضاف هشام حطب ، أن اللجنة الأولمبية جهزت خطة احترازية ووقاية وطبية تحت اشراف أستاذ دكتور علاء مشرف أمين صندوق اللجنة ، مشيراً أن خطة كاملة بكل الإجراءات والتدابير الاحترازية الوقائية لسلامة اللاعبين وكل أطراف المنظومة المختلفة.