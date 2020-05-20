شكرا لقرائتكم عبد الغني: من حق الأهلي الاحتفاظ بأحمد فتحي حال الغاء الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال مجدي عبد الغني نجم الأهلي السابق انه في حال اتخاذ قرار الغاء الدوري هذا الموسم لابد من استمرار احمد فتحي الموسم القادم مع الاهلي كأم الموسم لم يكن .
أوضح في تصريحات تلفزيونية أن توقيع احمد فتحي مع بيراميدز سليم تماما ولا يوجد به اي خطأ مشيرا الي انه في حال الغاء الدوري عليه ان يستمر مع الاهلي الموسم القادم ومن ثم الانتقال لفريقه الجديد.
وتابع ان من حق الاهلي الاحتفاظ باللاعب والاستفادة بكامل عقده حيث انه في حال اتخاذ قرار الالغاء لم يُحسب اي مباراة هذا الموسم للاعب ومن ثم فيتبقى موسم له مع الاهلي .
يفكر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي في سيناريوهات دعم الجبهة اليُمنى خلال الموسم المقبل بعد رحيل أحمد فتحي بنهاية الموسم الجاري حيث رفض اللاعب تجديد عقده وقرر الرحيل لبيراميدز.
ووضع المدرب السويسري أكثر من سيناريو لتدعيم الجبهة اليُمنى أهمها تصعيد أكثر من لاعب ناشئ يُجيد اللعب في مركز الظهير الأيمن يأتي في مقدمتهم ، أحمد سيد عبد النبى وفارس طارق بجانب الظهير الشاب كريم يحيى المُعار لسموحة .
كما يمتلك فايلر حلول أخرى لدعم الجبهة اليُمنى ومنها الإستعانة بأكثر من لاعب يُجيد اللعب في هذا المركز أمثال حسين الشحات وكريم نيدفيد الذى إقترب من التماثل للشفاء من إصابته الطويلة في غضروف الركبة ومعهما حمدي فتحي فضلاً عن أكرم توفيق لاعب الأهلي المُعار للجونة والذى إقترب من العودة للقلعة الحمراء.
ويسعي فايلر إستغلال فترة تجميد النشاط الرياضي حالياً على خلفية "جائجة" كورونا في حل بعض الأمور الفنية في الفريق ومنها بدائل أحمد فتحي حيث يدرس شرائط لكثير من اللاعبين القادرين على تعويض أحمد فتحي.
وفى ذات السياق يفاضل الأهلى بين أكثر من لاعب لتدعيم الجبهة اليمنى فى الموسم المقبل، وتعويض رحيل أحمد فتحى، والذى فضل الرحيل عن النادى من أجل خوض تحدى جديد مع بيراميدز، بعد عدم التوصل لاتفاق مع الإدارة الحمراء على تجديد عقده، بخلاف تلقيه اغراءات مالية أعلى من قبل النادى السماوى للعب فى صفوفه خلال الموسم المقبل.
وهناك أكثر من لاعب مرشح لتعويض أحمد فتحى، ولكن يبقى الثلاثى رجب بكار لاعب بيراميدز وثنائى الأهلى باسم على وكريم يحيى المعارين لفريقى الجونة وسموحة الأقرب لتدعيم الفريق الأحمر فى الانتقالات الصيفية القادمة، كونهما مرشحان للعب فى هذا المركز، وتعويض غياب الجوكر.
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