شكرا لقرائتكم عبد الغني: من حق الأهلي الاحتفاظ بأحمد فتحي حال الغاء الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مجدي عبد الغني نجم الأهلي السابق انه في حال اتخاذ قرار الغاء الدوري هذا الموسم لابد من استمرار احمد فتحي الموسم القادم مع الاهلي كأم الموسم لم يكن .

أوضح في تصريحات تلفزيونية أن توقيع احمد فتحي مع بيراميدز سليم تماما ولا يوجد به اي خطأ مشيرا الي انه في حال الغاء الدوري عليه ان يستمر مع الاهلي الموسم القادم ومن ثم الانتقال لفريقه الجديد.

وتابع ان من حق الاهلي الاحتفاظ باللاعب والاستفادة بكامل عقده حيث انه في حال اتخاذ قرار الالغاء لم يُحسب اي مباراة هذا الموسم للاعب ومن ثم فيتبقى موسم له مع الاهلي .