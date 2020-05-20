شكرا لقرائتكم خالد الغندور: إلغاء هدف حسن شحاتة ساعد الأهلى على حصد أول بطولة أفريقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد خالد الغندور نجم الزمالك السابق، أن إلغاء الهداف الذى سجله حسن شحاتة في شباك النادي الأهلي في موسم 1982، أهدى الأهلى أول بطولة أفريقيا.
وقال خالد الغندور نجم الزمالك السابق خلال برنامج "زملكاوى"، إن هدف حسن شحاتة في الأهلى ليس خطأ تحكيمى في اعتقادى، ولكن بفعل فاعل، محمد حلمى زمورا رئيس نادى الزمالك أعلن انسحابه من الدورى وأعطى اللاعبين راحة شهر وبعض رجال الدولة أقنعوا رئيس الزمالك بالعدول عن الانسحاب ورجع للعب مباراة المقاولون بعد 40 يوما بعدما الأهلى أتعادل مع المنيا وحسم الدورى، فلعب بعد ما ريح 5 لاعبين بما فيهم حسن شحاتة وخسر 2/ 1.
وأضاف الغندور، أن الأهلى خد أول بطولة أفريقيا في تاريخه بسبب هذا الدورى الذى يستحقه الزمالك، وتسبب أيضا تألق الخطيب في هذه البطولة إلى حصوله على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا.
وعن قضية القرن، قال الغندور: "إن أيام لقب القرن مكانش عندنا قناة وكان عندنا رئيس نادى ضعيف والكل كان في اتجاه واحد لكن دلوقتى لا، وكل الإعلاميين بيقولوا أي كلام عن لقب بطل القرن".
ورد الغندور على كلام طارق الأدور، قائلا: مبيعرفش يلعب كورة حتى لو الكورة أمامه هيقلشها، وبعدين طارق الأدور حافظ مش فاهم لكنه شاطر يعنى بيعلق على ألعاب القوى والسلة وكل حاجة".
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