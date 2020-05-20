شكرا لقرائتكم حسين بن عيادة: الأهلي والزمالك تواصلوا مع وكيلي وننتظر انتهاء وباء كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف النجم الجزائري حسين بن عيادة، الظهير الأيمن لنادي شباب قسنطينة الجزائري، كواليس مفاوضات الأهلي والزمالك لضمه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال بن عيادة في تصريحات تليفزيونية، مساء الثلاثاء، لبرنامج جمهور التالتة المذاع على فضائية أون تايم سبورت 2، مع الإعلامي إبراهيم فايق: "وكيلي أبلغني بوجود مفاوضات شفهية من الأهلي والزمالك وربما يظهر جديد بعد انتهاء وباء كورونا".

وقال لاعب قسنطينة الجزائري: "عقدي مع فريقي ينتهي بنهاية هذا الموسم، شرف كبير ارتباط اسمي بنادي الزمالك لكن لم يصلنا أى شىء بشكل رسمي".

وعن مصير الدوري الجزائري قال، حسين بن عيادة لاعب قسنطينة الجزائري إن كل المؤشرات تصب في صالح قرار عودة الدوري.

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وشارك بن عيادة مع فريق شباب قسنطينة في 21 مباراة، بجميع المسابقات، أحرز خلالها 4 أهداف كما صنع 6 تمريرات حاسمة.

وقد سبق للنجم الجزائري اللعب في صفوف اتحاد الجزائر وجمعية وهران، وانضم إلى صفوف شباب قسنطينة في عام 2016.

وكانت بعض التقارير الإعلامية، قد أشارت إلى أن النشاط الرياضي في مصر، في طريقه للإلغاء، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في مصر خلال الفترة الحالية.