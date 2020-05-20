شكرا لقرائتكم الأهلي يرد على الجزائري بن عيادة: مفيش مفاوضات ولا حتى شفهية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رد النادي الأهلي على تصريحات النجم الجزائري حسين بن عيادة الظهير الأيمن لنادي شباب قسنطينة الجزائري، اليوم التي تحدث فيها عن وجود مفاوضات شفهية من جانب إدارة الغريمين التقليديين الأهلي والزمالك عن طريق وكيل أعماله.

وأكد مصدر مسئول بالنادي عدم دخول النادي في مفاوضات شفهية أو رسمية مع اللاعب لأنه وببساطة ليس في قائمة اللاعبين المرشحين للانضمام الى صفوف الفريق الكروي الأول الصيف المقبل.

أضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن القلعة الحمراء لم تتفاوض مع اللاعب أو حتى تشير الى اهتمامها باللاعب مع كامل الاحترام له بصفته أحد اللاعبين العرب الذين نتمنى لهم التوفيق في مسيرته الكروية.

وكشف بن عيادة، كواليس مفاوضات الأهلي والزمالك لضمه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال بن عيادة في تصريحات تليفزيونية، مساء الثلاثاء، لبرنامج جمهور التالتة المذاع على فضائية أون تايم سبورت 2، مع الإعلامي إبراهيم فايق: "وكيلي أبلغني بوجود مفاوضات شفهية من الأهلي والزمالك وربما يظهر جديد بعد انتهاء وباء كورونا".

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وقال لاعب قسنطينة الجزائري: "عقدي مع فريقي ينتهي بنهاية هذا الموسم، شرف كبير ارتباط اسمي بنادي الزمالك لكن لم يصلنا أى شىء بشكل رسمي".

وعن مصير الدوري الجزائري قال، حسين بن عيادة لاعب قسنطينة الجزائري إن كل المؤشرات تصب في صالح قرار عودة الدوري.

وشارك بن عيادة مع فريق شباب قسنطينة في 21 مباراة، بجميع المسابقات، أحرز خلالها 4 أهداف كما صنع 6 تمريرات حاسمة.

وسبق للنجم الجزائري اللعب في صفوف اتحاد الجزائر وجمعية وهران، وانضم إلى صفوف شباب قسنطينة في عام 2016.

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