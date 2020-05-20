شكرا لقرائتكم خبر عن تصريح اليوم.. سيد عبد الحفيظ : بفكر أزرع شعري.. وصالح جمعة أكثر لاعب هيشمت فيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد يوم الثلاثاء 19/5/2020، العديد من التصريحات الهامة والتي جاء في مقدمتها ، تصريح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة للنادي الأهلي ، حيث أكد أنه يفكر في زراعة شعره خلال الفترة المقبلة معلقاً :"لاعبي الأهلي هيشمتوا فيا بعد اللي اتعمل فيا في برنامج رامز مجنون رسمي وخاصة صالح جمعة بعد ما اتفرض عليه غرامات كثيرة"، وأبدي سيد عبد الحفيظ رضاه على الصفقات التي يبرمها الفريق، مؤكداً أن صلاح محسن سيعود بعد انتهاء اعارته لسموحة وكذلك العديد من اللاعبين المميزين ومنهم أكرم توفيق.

ورد سيد عبد الحفيظ على تألق وليد أزارو بعد رحيله للدوري السعودي مؤكداً أن الكرة يوجد بها العديد من المتغيرات الفنية وأن ناديه يسعى دائماً لضم والحفاظ على أفضل العناصر.

وفشلت جهود سيد عبد الحفيظ في عدم إذاعة حلقته في برنامج رامز مجنون رسمي، وسبق أن عقدت لجنة التخطيط بالأهلي جلسة استماع مع سيد عبد الحفيظ مؤخراً للتحقيق معه في أزمة تصويره للحلقة دون الرجوع لإدارة النادي والحصول على أذن قبل الإقدام على تلك الخطوة، وقامت لجنة التخطيط برفع تقرير لمجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب لاتخاذ القرار النهائي، في الوقت الذي أدانت لجنة التخطيط بالإجماع تصرف سيد عبد الحفيظ ، الذي يتنافى مع قيم ومبادئ الأهلي، خاصة أنه ليس مجرد لاعب ولكنه مسئول فى النادى، وعليه أن يتوخى الحذر فى تصرفاته.

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ودخل الثنائى خالد بيبو وعماد متعب الترشيحات بقوة لخلافة سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي بداية من الموسم المقبل، بعد استقرار الإدارة الحمراء على الإطاحة بمدير الكرة الحالي، بعد سلسلة الأزمات التي دخل فيها مع عدد من نجوم الفريق، بالإضافة لأزمة تواجده في برنامج رامز مجنون رسمي دون الحصول على أذن مسبق.

وطلب سيد عبد الحفيظ عدم إذاعة الحلقة، ولكنه لم يردالمبلغ الذى حصل عليه نظير تصوير حلقته فى برنامج رامز مجنون رسمي، والتى شهدت ردود أفعال واسعة لكون عبد الحفيظ هو أول مدير كرة فى تاريخ القلعة الحمراء يُقدم على تصوير مثل هذه النوعية من البرامج.

وحصل سيد عبد الحفيظ على 30 ألف دولار، ما يعادل 500 ألف جنيه مصرى نظير تسجيل حلقته مع رامز جلال فى الإمارات، وهو الأمر الذى تسبب فى حدوث أزمة بينه وبين إدارة النادى خاصة وأنه يمثل منصب رفيع فى النادى الأهلى ولكون الضيوف دائماً ما يتعرضون لمضايقات وإهانات كبيرة، والحصول على مبلغ مالى ليس مبرراً لها، خاصة أن إدارة الأهلى ترفض بأى شكل من الأشكال أى نوع من الإساءة لها أو لأى مسئول داخل النادى.