شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: بيراميدز يعلن التعاقد مع إكرامي رسميا خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامي احمد شوبير ان نادي بيراميدز سيعلن خلال أيام تعاقده رسميا مع شريف إكرامي حارس مرمي الأهلي لتدعيم صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل بعدما انهي الحارس علاقته بالنادي الأهلي وإعلان الطرفان الامر قبل توقف النشاط بسبب ازمة كورونا ، وقال احمد شوبير عبر برنامجه ملعب اون تايم علي قناة اون تايم سبورت : سبب تعاقد بيراميدز مع شريف اكرامي واحمد فتحي رغم كبر سنهم لان عبد الله السعيد نصح إدارة النادي بالتعاقد مع لاعبين يمتلكون شخصية وخبرة الحصول علي بطولات من اجل الحصول علي بطولة الموسم المقبل مثل الدوري وكذلك الكونفيدرالية التي وصل الفريق الي الدور قبل النهائي فيها.

اما عن موقف البرازيلي كينو لاعب بيراميدز المعار الي الجزيرة الاماراتي قال احمد شوبير ان موقف اللاعب من بيراميدز لا يزال غامضا ولكن اللاعب مطلوب في الأهلي وبشدة وينتظر مسئولو الأحمر موقف بيراميدز قبل الدخول في مفاوضات رسمية مع البرازيلي.

فيما كشف احمد شوبير عن انهاء الأهلي اتفاقه مع مروان محسن مهاجم الفريق الأول علي تجديد تعاقده مع الفريق الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، وقال احمد شوبير ان إدارة الأهلي تحدثت مع مروان محسن عن تجديد تعاقده وكان رد اللاعب انه تحت امر النادي ليتفق الطرفان علي تجديد التعاقد والبنود الرئيسية ويتبقي الإعلان رسميا خلال فترة قصيرة من الان، كما أكد احمد شوبير ان الأهلي قام بتوقيع عقد جديد مع سعد سمير مدافع الفريق المرفوع اسمه من قائمة الفريق، ورفض اللاعب وضع أي شرو مالية وقام بالتوقيع علي بياض.