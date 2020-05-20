اخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 19 \ 5 \ 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوالثلاثاء 19 \ 5 \ 2020 العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها ، بدأ الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي للفريق، في وضع برنامج تدريبي جديد للاعبين لتنفيذه خلال فترة العزل المنزلي الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا والذي تسبب في إيقاف النشاط، حيث سيعتمد كارتيرون علي رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين تحسبا لعودة النشاط تدريجيا منتصف يونيو المقبل وفقا لقرارات مجلس الوزراء مؤخرا، حيث سيعتمد كارتيرون خلال برنامجه الجديد علي زيادة معدل التمرين اليومي ليصبح علي فترتين عقب نهاية شهر رمضان المعظم، وسيقوم الجهاز الفني للزمالك بارسال البرنامج التدريبي الجديد للاعبين عبر الواتساب وسيتابع الجهاز المعاون تنفيذه عقب نهاية عيد الفطر المبارك. بدأ الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي للفريق، في وضع برنامج تدريبي جديد للاعبين لتنفيذه خلال فترة العزل المنزلي الحالية استقبل، اليوم، الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الدكتور على الدين هلال وزير الشباب السابق وأستاذ العلوم السياسية بديوان وزارة الشباب والرياضة. ماجد سامى: سينظر الجميع باحتقار لكل من حاول استكمال الدورى علق ماجد سامى مالك نادى وادى دجلة على الأنباء المتداولة حول استكمال بطولة الدورى خلال الفترة المقبلة من عدمه. السعودية وسويسرا يدخلان سباق خطف فايلر من الأهلى حالة من القلق بدأت تسطير على إدارة النادى الأهلى فى ظل تأخر الحصول على توقيع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق لاستمرار قيادته للفريق فى الموسم الجديد. طلب إيهاب جلال المدير الفنى لمصر المقاصة من إدارة ناديه ضرورة عودة أيمن حفنى لاعب الفريق المعار إلى المقاولون العرب لمدة 6 أشهر حتى نهاية الموسم. سيد عبد الحفيظ : بفكر أزرع شعري.. وصالح جمعة أكثر لاعب هيشمت فيا Advertisements أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أنه يفكر في زراعة شعره خلال الفترة المقبلة معلقاً :"لاعبي الأهلي هيشمتوا فيا بعد اللي اتعمل فيا في برنامج رامز مجنون رسمي. لا يوجد مستحيل مع أندية CITY CLUB التى تبحث عن تقديم كل ما هو جديد وفريد لأول مرة، من خلال الطفرة والنقلة النوعية التى تقودها فى مختلف الأندية المصرية. أكد المستشار عادل الشوربجى رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة أن اللجنة لم تجتمع منذ فترة طويلة بسبب منع التجمعات والاجتماعات بمقر اتحاد الكرة بسبب الإجراءات الاحترازية. طلبت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، من سارة ساليمون مندوبة الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا، تحديد موقف الفيفا من تخصيص منصب أمين الصندوق فى مجلس الجبلاية الجديد. اتف مسئولو النادى الأهلى مع مروان محسن مهاجم الفريق على تجديد عقده لمدة موسمين جديدين، فى ظل انتهاء عقده مع الفريق الأحمر نهاية الموسم المقبل.

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