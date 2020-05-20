شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور : كمال درويش "سلبى" ومش هنسيب حقنا في لقب "نادي القرن" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أكد خالد الغندور نجم الزمالك السابق، أن نادى الزمالك مستمر في قضية نادى القرن ولن يترك حقه في إعادة اللقب لصالحه، مضيفاً ، "إن أيام لقب القرن مكانش عندنا قناة وكان كمال درويش رئيس نادي الزمالك وقتها سلبي والكل كان في اتجاه واحد، لكن الأن لا، وكل الإعلاميين بيقولوا أي كلام عن لقب بطل القرن وأن الزمالك هو بطل القرن الحقيقي".
وكان كمال درويش رئيس الزمالك السابق قد قال إن إثارة قضية نادى القرن ليست فى صالح الكرة المصرية وإنه لن يتغير شئ فى الأمر، متابعا : "علاقة ناديا الأهلي والزمالك تاريخية، وكنا نتبادل برقيات التهنئة بجميع المناسبات، لكن الوقت الوقت الحالي الأمر تطور وأصبح خطير بين الجماهير، قضية نادي القرن هي معنوية ليس إلا، لكن الأمر لن يتغير تماما، وتصريح فاروق جعفر بشأن ضعف مجلس إدارة نادي الزمالك فى توقيت تحديد نادى القرن، غير صائب، والدليل إن هذا المجلس أقاله بعد أن قرر الانسحاب من مباراة الأهلي الشهيرة.. وإثارة موضوع نادي القرن في هذا التوقيت ليس في مصلحة الكرة المصرية لأن لن يتغير شيء في الأمر، وأخشى أن تحدث كارثة أخرى بين الجماهير في ظل تواجد قناة لكل نادي والجميع يتحدث كما يحلو له".
كانت هذه تفاصيل خبر خالد الغندور : كمال درويش "سلبى" ومش هنسيب حقنا في لقب "نادي القرن" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.