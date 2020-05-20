شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور : كمال درويش "سلبى" ومش هنسيب حقنا في لقب "نادي القرن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد خالد الغندور نجم الزمالك السابق، أن نادى الزمالك مستمر في قضية نادى القرن ولن يترك حقه في إعادة اللقب لصالحه، مضيفاً ، "إن أيام لقب القرن مكانش عندنا قناة وكان كمال درويش رئيس نادي الزمالك وقتها سلبي والكل كان في اتجاه واحد، لكن الأن لا، وكل الإعلاميين بيقولوا أي كلام عن لقب بطل القرن وأن الزمالك هو بطل القرن الحقيقي".

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وقال الإعلامي خالد الغندور علي قناة الزمالك ، أن الأبيض سيظل يحافظ علي حقوقه ويدافع عن حقه في ملف نادي القرن ، مشيراً إلي أن الأبيض هو بطل القرن الحقيقي وهنفضل نقول حق ربنا، و نظام النقاط ظالم وكان في صف الاهلى لمنحه نادى القرن ، مضيفاً أن المنطق يؤكد أن النادي الأبيض هو الأكثر تتويجاً من الأهلي في الألفية السابقة مما يمنح الفريق لقب نادي القرن وليس المارد الأحمر ، ولكن مصطفي مراد فهمي السكرتير السابق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم وعضو مجلس ادارة الاهلي في بداية التسعينات ، ساهم بشكل قوي أن يتحول نادي القرن من القلعة البيضاء إلي الحمراء رغم أن جميع اللوائح تؤكد أن الزمالك الأكثر تتويجاً في القارة الأفريقية في جميع البطولات السمراء.

وكان كمال درويش رئيس الزمالك السابق قد قال إن إثارة قضية نادى القرن ليست فى صالح الكرة المصرية وإنه لن يتغير شئ فى الأمر، متابعا : "علاقة ناديا الأهلي والزمالك تاريخية، وكنا نتبادل برقيات التهنئة بجميع المناسبات، لكن الوقت الوقت الحالي الأمر تطور وأصبح خطير بين الجماهير، قضية نادي القرن هي معنوية ليس إلا، لكن الأمر لن يتغير تماما، وتصريح فاروق جعفر بشأن ضعف مجلس إدارة نادي الزمالك فى توقيت تحديد نادى القرن، غير صائب، والدليل إن هذا المجلس أقاله بعد أن قرر الانسحاب من مباراة الأهلي الشهيرة.. وإثارة موضوع نادي القرن في هذا التوقيت ليس في مصلحة الكرة المصرية لأن لن يتغير شيء في الأمر، وأخشى أن تحدث كارثة أخرى بين الجماهير في ظل تواجد قناة لكل نادي والجميع يتحدث كما يحلو له".