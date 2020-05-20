شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير : الأهلي انهي ملف تجديد مروان محسن ..وسعد سمير وقع علي بياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي احمد شوبير عن انهاء الأهلي اتفاقه مع مروان محسن مهاجم الفريق الأول علي تجديد تعاقده مع الفريق الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، وقال عبر برنامج ملعب اون تايم علي قناة اون تايم سبورت أن إدارة الأهلي تحدثت مع مروان محسن عن تجديد تعاقده وكان رد اللاعب انه تحت امر النادي ليتفق الطرفان علي تجديد التعاقد والبنود الرئيسية ويتبقي الإعلان رسميا خلال فترة قصيرة من الان، كما أكد احمد شوبير ان الأهلي قام بتوقيع عقد جديد مع سعد سمير مدافع الفريق المرفوع اسمه من قائمة الفريق، ورفض اللاعب وضع أي شروط مالية وقام بالتوقيع علي بياض.

في نفس السياق أكد مصدر داخل الأهلي لـ " الخليج 365 " ان إدارة النادي اتفقت مع مروان محسن مهاجم الفريق على تجديد عقده لمدة موسمين جديدين، وترغب لجنة التخطيط الأهلي فى تجديد عقد مروان محسن لمدة موسمين، بعدما أوصى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بضرورة تجديد عقده والإبقاء عليه لحاجة الفريق لجهوده رغم حالة عدم التوفيق التي يُعاني منها اللاعب في كثير من المباريات، لكن فايلر يرى أن مروان محسن مهاجم قوي وتحركاته مُفيدة للفريق ويصنع فرصا لباقي عناصر الفريق، ومن المقرر أن يحصل مروان محسن على 7 ملايين جنيه في الموسم الأول، و8 ملايين جنيه في الموسم الثاني.

ونجح الأهلى خلال الفترة الماضية فى تجديد وتعديل عقد أكثر من لاعب من نجوم القوام الأساسي وعلى رأسهم أيمن أشرف ومحمد هاني وعلي معلول وجونيور أجاي ووليد سليمان، في الوقت الذي لم تصل الإدارة الحمراء لاتفاق مع الثنائى أحمد فتحى وشريف إكرامى والذى تنتهى عقودهما مع الأهلى نهاية الموسم الجارى، حيث وقع فتحى لبيراميدز فيما يقترب اكرامي هو الأخر من التوقيع لنفس الفريق.