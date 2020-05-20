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رئيس اللجنة الأولمبية: وضعنا خطة من 3 مراحل لعودة النشاط الرياضي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن اللجنة أعدت خطة لعودة النشاط الرياضي منذ اكثر من شهر ، وهي عبارة عن خطة تشمل ثلاثة مراحل الأولى تخص المؤهلين لأولمبياد طوكيو والثانية للفئة الجاهزة للتأهيل لخوض البطولات والثالثة هى عودة النشاط الرياضي بشكل عام، وهى خطة متوازنة وجاهزة  ، وتم ارسالها إلي وزارة الشباب والرياضة من أجل اعتمادها للبدأ في تنفيذها فوراً.

 

وقال رئيس اللجنة الأولمبية المصرية في تصريحات خاصة ، أن اللجنة تعقد اجتماع غداً لمناقشة جميع التصورات لعودة النشاط الرياضي بعد  قرارات الفترة القادمة بعد الانتهاء من أزمة فيروس ، ووضع التصورات المستقبلية المبكرة لعودة النشاط الرياضي المنتظرة وفقا لقرارات رئيس الوزراء بعودة النشاط الرياضي تدريجيا 15 يونيو المقبل، واتخاذ العديد من التدابير الاحترازية والطبية من خلال اللجنة الطبية باللجنة لإتخاذ تدابير التباعد والوقاية والتعقيم خلال الإجتماعات التي تعقد تنفيذ لتعليمات وزارة الصحة ومجلس الوزراء. 

 

وأضاف هشام حطب ، أن اللجنة الأولمبية جهزت خطة احترازية ووقاية وطبية تحت اشراف أستاذ دكتور علاء مشرف أمين صندوق اللجنة ، مشيراً أن خطة كاملة بكل الإجراءات والتدابير الاحترازية الوقائية لسلامة اللاعبين وكل أطراف المنظومة المختلفة.

 

1- النظر في موضوع عودة ممارسة النشاط الرياضي بصفه عامه ومناقشة بعض تجارب البلاد الأخري في هذا الشأن والاجراءات الطبية والوقائية واجبة الاتباع وكيفية التنفيذ.

2- النظر في عودة النشاط الرياضي للمنتخبات القومية والمؤهلين والجاري تأهيلهم للدورة الأولمبية والاجراءات الطبية والاحترازية الخاصة بهم واليات التنفيذ.

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3- النظر في موضوع تصنيف الهيئات  العاملة للاتحادات واتخاذ الإجراءات اللازمة وكذا طلب بعض الاتحادات استعجال نشر نظمها الأساسية المعطلة منذ فترة وذلك للضرورة حتى يتسنى لتلك الاتحادات إجراء التصنيف واعتماده . إستعدادا للدعوة للجمعيات العمومية العادية للعام الحالي

4- عرض كافة الأعمال الخاصة باللجنة الأولمبية المصرية المراد تنفيذها والنظر في أية أمور اخري معطله

5- النظر في موضوع استقالة مجلس إدارة الاتحاد المصري الكياك والكانوي ورفض اللجنه الأولمبية لهذه الاستقالة والبدائل.

6-عرض الأمور والاحتياطات الطبية  التي ستراعى مستقبلا من خلال الدكتور حسن كمال رئيس اللجنه الطبيه باللجنة الأولمبية المصرية تحت إشراف الأستاذ الدكتور علاء مشرف المشرف العام على اللجنة الطبية للجنه الاولمبيه المصرية.

7- النظر في موضوع ايقاف الاتحاد المصري لرفع الأثقال بعد المستجدات التي حدثت في الاتحاد الدولي لرفع الأثقال.

 

 

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