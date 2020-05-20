شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الثلاثاء 19 / 5 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الثلاثاء 19 / 5 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الزمالك يدرس تدريب الفريق الأول علي ملاعب الناشئين عقب عودة النشاط

الزمالك يدرس تدريب الفريق الأول علي ملاعب الناشئين عقب عودة النشاط تدرس إدارة الزمالك بالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق الاستعانة بملاعب قطاع الناشئين بالنادي لخوض تدريبات الفريق الأول خلال الفترة الاولي عقب عودة النشاط، وذلك لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية في تدريبات الفريق الأول بسبب انتشار فيروس كورونا ، حفاظا علي صحة اللاعبين واسرهم، حيث يدرس الجهاز الفني تقسيم اللاعبين الي مجموعات كل مجموعة تخوض المران في ملعب من ملاعب قطاع الناشئين تحت اشراف احد افراد الجهاز المعاون بالتنسيق مع الفرنسي كارتيرون، وذلك لحين عبور ازمة فيروس كورونا. كارتيرون يرفع الحمل التدريبي للاعبي الزمالك تدريجياً تحسباً لعودة النشاط بدأ الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي للفريق، في وضع برنامج تدريبي جديد للاعبين لتنفيذه خلال فترة العزل المنزلي الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا والذي تسبب في إيقاف النشاط، حيث سيعتمد كارتيرون علي رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين تحسبا لعودة النشاط تدريجيا منتصف يونيو المقبل وفقا لقرارات مجلس الوزراء مؤخرا، حيث سيعتمد كارتيرون خلال برنامجه الجديد علي زيادة معدل التمرين اليومي ليصبح علي فترتين عقب نهاية شهر رمضان المعظم، وسيقوم الجهاز الفني للزمالك بارسال البرنامج التدريبي الجديد للاعبين عبر الواتساب وسيتابع الجهاز المعاون تنفيذه عقب نهاية عيد الفطر المبارك. Advertisements "بالجوانتى والشراب" جنش يواصل استعدادته لاستئناف الدورى واصل محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى نادى الزمالك، استعداداته لاستئناف مسابقة الدورى العام، والذى توقف فى مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، كإجراء احترازى لمنع تفشى الفيروس والحفاظ على سلامة اللاعبين، ونشر جنش فيديو عبر حسابه الشخصى على موقع إنستجرام خلال قيامه ببعض التدريبات، حيث ظهر حارس العرين الأبيض مرتدياً الجوانتى والشراب، وكان جنش قد غاب عن المشاركة مع الزمالك فى بداية الموسم الجارى بعد الإصابة التى كان قد تعرض لها مع المنتخب الوطنى فى أمم أفريقيا 2019، التى استضافتها مصر وتوج بها المنتخب الجزائرى، حيث أصيب جنش فى وتر أكيليس. تقدم محمد أبوجبل حارس مرمى الزمالك بشكوى رسمية إلى لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة ضد فريقه السابق سموحة بسبب 400 ألف جنيه باقى مستحقاته المالية لدى الفريق السكندرى فى الموسم الماضى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أخبار نادى الزمالك اليوم الثلاثاء 19 / 5 / 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.