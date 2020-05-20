شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى زكى عن الانضمام للمنتخب: ماشية بالحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رسالة غامضة أطلقها محمد حمدى زكى مهاجم الإسماعيلى الحالى والأهلى الأسبق، عن الانضمام لصفوف المنتخب الوطنى الأول، حيث قام اللاعب بنشر صورته بقميص الفراعنة عبر استورى صفحتة على انستجرام، معلقًا عليها: "أيام لما كان الواحد لازم يموت ويبقى تانى هداف الدورى بـ 16 جول علشان يروح المنتخب.. ماشية بالحب"، ولم يفسر اللاعب المقصود من تلك الرسالة خاصة وأن النشاط الرياضى ومسابقة الدورى متوقفة فى الوقت الحالى بسبب تفشى فيرس كورونا.

وكان حمدى زكى أبدى عدم رضاه عن الفترة التى قضاها داخل جدران البيت الأحمر، مؤكدا أنه لن تتاح له الفرصة لإثبات نفسه مع القلعة الحمراء، مشيرا إلى أنه إذا كان يعرف ما سيحدث له داخل المارد الأحمر لما انتقل إليه من بداية الأمر .

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وأضاف حمدى زكى، أنه عندما تواجد بنادى الاتحاد السكندرى وكان وقتها متألقا ووصل لصفوف المنتخب الوطنى، إلا أنه كان صغير السن ولايدرك المسائل القانونية فى توقيع العقود ، ولا يعرف التفاصيل التعاقدية ومدى تأثيرها على العلاقة بين الطرفين مؤكدا أنه وقع للأهلي بين الدورين فى الميركاتو الشتوى لعام 2016 .

وكشف مهاجم الإتحاد السكندرى الأسبق أن هناك عدد من اللاعبين الزملكاوية مثل على جبر وحازم إمام وباسم مرسى حاولوا الضغط عليه من أجل إغرائه للإنتقال للزمالك، إلا أنه اكد لهم أنه وقع بالفعل للأهلى، مضيفا أن صغر سنه تسبب فى توقيعه للأهلى بدون تفكير، مضيفا أن الإنتقال للأهلى أو الزمالك أو الإسماعيلى فرصة لأى لاعب ربما لا تتكرر خلال مشواره الكروى.

وأشار محمد حمدي زكي في ختام تصريحاته "لقد تألقت مع سموحة وكنت هدافا للفريق على مدار ثلاثة مواسم، وقدمت أداء مميزا أثناء إعارتي لنادي إنبي، بينما أعتبر تجربتي مع الإسماعيلي لم تبدأ بعد وأتمنى استئناف النشاط لتحقيق بطولة مع الفريق".