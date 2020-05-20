شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 19 \ 5 \ 2020 العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها ، حالة من القلق بدأت تسطير على إدارة النادى الأهلى فى ظل تأخر الحصول على توقيع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق لاستمرار قيادته للفريق فى الموسم الجديد، خاصة أن عقده مع الفريق ينتهى تلقائياً نهاية الموسم الجارى حال عدم تتويج الفريق الأحمر بلقبى دورى أبطال أفريقيا والدورى العام، وعلم ”الخليج 365” أن فايلر يرفض التسرع فى توقيع العقود قبل استطلاع رأى أسرته فى مسألة التجديد، بالإضافة لتلقيه أكثر من عرض إماراتى مغرٍ كما تلقى عروضاً جديدة خلال الساعات الماضية وبالتحديد من الدورى السعودى والسويسرى. حالة من القلق بدأت تسطير على إدارة النادى الأهلى فى ظل تأخر الحصول على توقيع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق لاستمرار قيادته للفريق فى الموسم الجديد. طلبت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، من سارة ساليمون مندوبة الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا، تحديد موقف الفيفا من تخصيص منصب أمين الصندوق فى مجلس الجبلاية الجديد. Advertisements اتفق مسئولو النادى الأهلى مع مروان محسن مهاجم الفريق على تجديد عقده لمدة موسمين جديدين، فى ظل انتهاء عقده مع الفريق الأحمر نهاية الموسم المقبل. أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أنه يفكر في زراعة شعره خلال الفترة المقبلة معلقاً :"لاعبي الأهلي هيشمتوا فيا بعد اللي اتعمل فيا في برنامج رامز مجنون رسمي. لا يوجد مستحيل مع أندية CITY CLUB التى تبحث عن تقديم كل ما هو جديد وفريد لأول مرة، من خلال الطفرة والنقلة النوعية التى تقودها فى مختلف الأندية المصرية. أكد المستشار عادل الشوربجى رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة أن اللجنة لم تجتمع منذ فترة طويلة بسبب منع التجمعات والاجتماعات بمقر اتحاد الكرة بسبب الإجراءات الاحترازية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.