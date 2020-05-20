شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الثلاثاء 19/ 5/ 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الأهلي، اليوم الثلاثاء، الموافق 19/ 5/ 2020 العديد من الأحداث الهامة، جاء فى مقدمتها، ظهور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة فى برنامج المقالب "رامز مجنون رسمى" رغم المحاولات التى بذلت من أجل منع تلك الحلقة من الإذاعة، بالإضافة إلى التقارير الصحفية التونسية، التى كشفت أن نادي الهلال السعودي تقدم بعرض رسمي إلى نظيره النادي الأهلي من أجل التعاقد مع الدولي التونسي على ملعول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

سيد عبد الحفيظ: بفكر أزرع شعري.. وصالح جمعة أكثر لاعب هيشمت فيا

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أنه يفكر في زراعة شعره خلال الفترة المقبلة معلقاً :"لاعبي الأهلي هيشمتوا فيا بعد اللي اتعمل فيا في برنامج رامز مجنون رسمي وخاصة صالح جمعة بعد ما اتفرض عليه غرامات كثيرة"، وأبدي سيد عبد الحفيظ رضاه على الصفقات التي يبرمها الفريق، مؤكداً أن صلاح محسن سيعود بعد انتهاء اعارته لسموحة وكذلك العديد من اللاعبين المميزين ومنهم أكرم توفيق.

الهلال السعودي يقدم عرضا لضم على معلول

كشفت تقارير صحفية تونسية، أن نادي الهلال السعودي تقدم بعرض رسمي إلى نظيره النادي الأهلي من أجل التعاقد مع الدولي التونسي على ملعول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

تجديد عقد فايلر يتحول لـ"لغز محير" فى الأهلى

تسيطر حالة من القلق على إدارة النادي الأهلي، في ظل تأخر الحصول على توقيع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق لاستمرار قيادته للفريق في الموسم الجديد، خاصة وأن عقده مع الفريق ينتهي تلقائياً نهاية الموسم الجاري حال عدم تتويج الفريق الأحمر بلقبي دوري أبطال افريقيا والدوري العام، وعلم الخليج 365 أن فايلر يرفض التسرع في توقيع العقود قبل استطلاع رأي أسرته في مسألة التجديد، بالإضافة لتلقيه أكثر من عرض إماراتي مغري كما تلقى عروضاً جديدة خلال الساعات الماضية وبالتحديد من الدوري السعودي والسويسري.

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السر وراء أزمة رامى ربيعة وسيد عبد الحفيظ فى الأهلى

حالة من الغموض تسيطر على ملف تمديد رامى ربيعة مدافع الأهلى لعقده مع فريقه، فى ظل وجود تصريحات وأقاويل مختلفة ومتضاربة من اللاعب وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، حيث أكد الأول أنه لم يتوصل لاتفاق بشأن تمديد عقده الذى ينتهى مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجارى، وأنه وقع فقط لبدء التفاوض، فى الوقت الذى أكد سيد عبد الحفيظ أن المدافع الدولي مدد عقده رسمياً لمدة موسمين إضافيين نهاية الموسم الماضي، وعلم الخليج 365 أن سر الأزمة هو أن التقليد في الأهلي هو توقيع اللاعبين على عقود على أن يتم التفاوض بعد ذلك خاصة عند تمديد أو تجديد العقود وهو ما حدث مع رامي ربيعة إلا أن المقابل المادي الذي تم وضعه له من قبل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة لم يروق للاعب، وأكد أنه لا يتناسب مع قيمته الفنية وكونه واحد من كباتن الفريق، ليعتبر نفسه لم يوقع هذه العقود وطلب من سيد عبد الحفيظ استردادها.

"مريم رضوان البرنس" تكتب نهاية صالح جمعة فى الأهلى

تسببت سخرية صالح جمعة لاعب الأهلى من رينيه فايلر المدير الفنى للفريق بصورة على طريقة الكوميكس، مستعينا بمسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضانفى كتابة السطر الأخير فى مشواره مع النادى، حيث نشر كوميكس مع فايلر ينزله من سيارة "القلعة الحمراء"، على طريقة الطفلة مريم ابنة رضوان البرنس، والتى ألقاها أعمامها من السيارة للشارع، ليشبه فايلر بأنه يحاول طرده من الأهلى وإلقائه فى الشارع، وذلك قبل أن يحذف صالح جمعة الصورة من صفحته، فى أعقاب الهجوم على وعدم تعاطف الجماهير معه.

نادى القرن.. حكاية 20 عاماً من الصراع بين الأهلى والزمالك .."فيديو"

من جديد عاد ملف قضية نادي القرن بين الأهلي والزمالك للظهور مجددًا رغم مرور 20 عامًا على إعلان فوز القلعة الحمراء باللقب.

مصدر بالأهلى: شراء رمضان صبحى قد يعوق التعاقد مع مهاجم أجنبى