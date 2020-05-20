شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكشف حقيقة عرض الهلال لضم معلول في ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي ما تردد خلال الساعات الماضية حول تلقي الدولي التونسي على معلول ظهير أيسر الفريق عرضاً رسمياً من نادي الهلال السعودي للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة ، موضحاً أن هذا الكلام غير صحيح على الأطلاق ،فالأهلي لم يتلقي عروضاً رسمية ولا شفهية لضم الظهير الدولي التونسي الذي يتمسك به النادي لحاجة الفريق لجهوده.

كانت تقارير صحفية تونسية قد أكدت أن الهلال تقدم بعرض رسمي إلى نظيره الأهلي من أجل التعاقد مع على ملعول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ، ووفقا لموقع " Tunisie Numérique" التونسي والصادر باللغة الفرنسية، فقد تقدم نادي الهلال بعرض رسمي لضم نجم الأهلي ومنتخب تونس علي معلول خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل ، وأشار الموقع التونسي، إلى أن إدارة الأهلي تتجه لرفض العرض المقدم من الهلال، نظرا لأن اللاعب التونسي يعد من الركائز الأساسية بالنسبة للمدرب السويسري رينيه فايلر.

وأوضح أمير توفيق في تصريحات لـ"الخليج 365": تابعت خلال الساعات الماضية أنباء وأقاويل إعلامية حول عرض الهلال السعودي لضم الظهير الدولي التونسي لكن هذا الأمر عار من الصحة تماماً فلم يتحدث معنا أحداً من مسئولي النادي السعودي أو أحد وكلاء الللاعبين بهدف ضم معلول الذى يُعد أحد أهم نجوم الفريق.

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كان معلول كان قد انضم إلى صفوف الأهلي في صيف 2016 قادمًا من الصفاقسي التونسي، وقدم مستويات متميزة مع المارد الأحمر.