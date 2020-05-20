شكرا لقرائتكم خبر عن شبانه في لايف الخليج 365 :شناوي"بيراميدز" هيموت ويتنقل للأهلي.. وشناوي الأحمر أسطورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانه في " لايف الخليج 365 " أن أحمد الشناوي حارس مرمي بيراميدز الحالي " هيموت وينتقل للأهلي خلال الموسم المقبل ، لأنه يرغب في العودة للجماهير التي اعتاد عليها قبل ذلك مع الزمالك والعودة للأضواء، ولم يجد هذا الأمر في بيراميدز ، و أنه يسابق الزمن للانضمام للأهلي .

لايف شبانه بالكامل

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تابع محمد شبانه عبر برنامجه مع شبانه : " أحمد الشناوي أكثر لاعب " صدم " الجماهير في الكرة المصرية في السنوات الـ10 الأخيرة لأن الجميع ينتظر تألقه ولكنه لم يحقق ذلك سواء مع الزمالك أو منتخب مصر و دائما ما يتعرض للإصابات في البطولات الهامة أو قبلها كما حدث في بطولة أمم أفريقيا 2017 بالجابون ، وقبل كأس العالم وهذا أمر غريب وأيضا التصريحات التي تخرج من جميع مدربي حراسة المرمى بأنه حارس مميز وسيكون حارس مصر الأول ولكن ذلك لم يحدث حتى الآن.

أكد محمد شبانه عبر لايف الخليج 365 : " رينيه فايلر المدير الفني للأهلي صدم مسئولو النادي الأهلي بشكل نهائي ورفض ف ضم أحمد الشناوي حارس بيراميدز ومنتخبنا الوطني، بعد عرضه من قبل احد وكلاء اللاعبين ،والذي اكد للإدارة الحمراء موافقة الشناوي على تخفيض راتبه للنصف حيث يحصل الشناوي حاليا في بيراميدز علي 20 مليون جنيه سنويا في الوقت الذي يحصل لاعبي الفئة الأولي في الأهلي علي 10 مليون جنيه فقط وترفض ادارة الأهلي استثناء اي لاعب جديد ، واكد فايلر لادارة الأهلي انه ليس بحاجه للتعاقد مع حارس جديد، مشددا ان التعاقد مع حارس كبير سيخلق ازمه تشبه أزمة شريف اكرامي، و الذي سيرحل عن صفوف الفريق بنهاية الموسم في ظل صعوبة مشاركة اي حارس علي محمد الشناوي الذي يقدم مستويات ممتازة.

أثني محمد شبانه على حارس الأهلي الحالي محمد الشناوي مؤكداً أنه حارس رائع ومميز ولكن ينقصه الكاريزما أو الذكاء الإعلامي وسيصبح حارس مرمي أسطوري.