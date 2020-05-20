شكرا لقرائتكم خبر عن شبانه فى لايف ”الخليج 365”: اتجاه لتجميد اللائحة الجديدة للجبلاية.. وغضب أبو ريدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى محمد شبانة عبر لايف الخليج 365، أن هناك اتجاها لتجميد لائحة اتحاد الكرة الجديدة التى يتم حاليا إعدادها من قبل اللجنة الخماسية لادارة الجبلاية وسارة ساليمون مندوبة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، على أن تقام الانتخابات المقبلة فى شهر سبتمبر المقبل وفقا للائحة القديمة لاتحاد الكرة والمعتمدة أيضا من الاتحاد الدولى لكرة القدم.

لايف محمد شبانه



محمد شبانه 2

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وقال محمد شبانه عبر لايف الخليج 365، إنه لا يوجد موعد واضح للانتهاء من إعداد اللائحة الجديدة لاتحاد الكرة فى ظل الخلافات حول بعض البنود بين مندوبة الفيفا وأعضاء اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، بجانب غموض مصير الجمعية العمومية لاعتماد اللائحة الجديدة فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وهو ما يجعل فرصة إقامة الانتخابات المقبلة باللائحة القديمة كبيرة.

تابع شبانه فى برنامجه مع شبانه على صفحة فيسبوك الخليج 365 أن هناك حالة من الإستياء لدي هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد الدولي من بعض المسئولين والتأكيد على مخاطباتهم للاتحاد الدولي لتحديد الانتخابات و أن أبو ريدة أكد لهم أنه ممثل عن الفيفا ولم يتلقي أي خطابات وأن الانتخابات ستقام لمدة 4 سنوات خاصة أن انتخابات اتحاد الكرة كانت فى 2016 عكس باقي الاتحادات الأخري.

وأوضح شبانة عبر لايف الخليج 365 أن فيفا مازال يتمسك بإقامة الانتخابات فى موعدها ولمدة 4 سنوات مقبلة، وهو ما يجعل فرصة إقامة الانتخابات باللائحة القديمة أيضا قائم بقوة.